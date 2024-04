Zapracowany jak Polak. Jesteśmy w czołówce europejskiego rankingu

Polacy spędzają w pracy ponad 40 godzin tygodniowo, co jest jednym z najwyższych wyników spośród krajów Unii Europejskiej. Dłużej pracują jedynie Grecy, a na drugim końcu listy znaleźli się Holendrzy. Z kolei jeśli chodzi o równowagę między pracą a życiem, to Polska jest w ogonku zestawienia.

Instytut wskazał, powołując się na własne badania prowadzone w grudniu 2023 roku na próbie 1000 przedsiębiorstw, że w Polsce na niepełny wymiar godzin pracuje 5 proc. osób, natomiast średnia krajów UE, to 17 proc. Co ciekawe, pracę zdalną w Polsce wykonuje zaledwie 13 proc. badanych, co stanowi 10 proc. mniej od średniej unijnej.