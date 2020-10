Głosowanie w sprawie "piątki dla zwierząt". Szef klubu PiS zapowiada konsekwencje za złamanie dyscypliny

Konsekwencje

Pytany, ilu według niego senatorów PiS może się "wyłamać" i zagłosować za odrzuceniem ustawy w całości, powiedział: "Mam nadzieję, że żaden". Dopytywany, co będzie ich czekało, jeśli jednak zagłosują za odrzuceniem ustawy, polityk PiS powiedział: "A to zobaczymy, jak się wyłamią". Przypomniał, że za złamanie dyscypliny grozi "usunięcie z klubu, usunięcie z partii, różne mogą być konsekwencje". - Rozmawiamy z nimi - dodał. Senat we wtorek od rana, z przerwami, przez ponad 9 godzin debatował nad nowelą ustawy ochronie zwierząt. Złożono wnioski mniejszości oraz poprawki, dotyczące m.in. dłuższego vacatio legis dla zakazu hodowli zwierząt na futra i ograniczenia uboju rytualnego. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się na poniedziałkowym posiedzeniu za odrzuceniem noweli w całości; Komisja Ustawodawcza przyjęła w poniedziałek ponad 30 poprawek do noweli. Senator Jacek Bogucki (PiS) zgłosił we wtorek w Senacie jako wnioski mniejszości poprawki, które były zapowiedziane w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zakładają one m.in., że zakaz hodowli zwierząt na futra oraz zmiany dotyczące uboju rytualnego wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r., przy czym ma być nadal możliwy ubój rytualny drobiu. Poprawki dotyczą też odszkodowań dla hodowców z ograniczanych przez nowelę branż oraz powstania Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt. Uchwalona 18 września przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych oraz ogranicza ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych.