PGNiG: Gazprom nie stosuje się do wyroku arbitrażu, spółka płaci zgodnie z tym wyrokiem

Kwieciński ogłosił, że Gazprom nie tylko nie stosuje się do wyroku, ale i łamie zapisy kontraktu jamalskiego, wystawiając faktury w formule, która została zmieniona wyrokiem arbitrażu. - Otrzymywane faktury są nadal w starej formule cenowej. Informujemy o tym rynek, bo uważamy, że jest to przejawem wykorzystywania przez Gazprom dominującej pozycji na rynku europejskim - oświadczył prezes PGNiG.

Wygrany spór

Faktury do skorygowania

PGNiG poinformowało również, że po otrzymaniu faktur za dostawy gazu w marcu i w pierwszej połowie kwietnia 2020 r., wezwało Gazprom do skorygowania ich najpóźniej do 23 kwietnia, pod rygorem uznania, że rosyjski koncern celowo nie stosuje się do postanowień wyroku arbitrażu. Do 23 kwietnia PGNiG nie otrzymało żadnej odpowiedzi na wezwanie ani też nie otrzymało od Gazpromu korekt faktur - podała też spółka. Jak zaznaczyło PGNiG, brak odpowiedzi Gazpromu oraz brak korekt faktur uznaje jako "dorozumiane potwierdzenie", że na chwilę obecną Gazprom nie zamierza stosować się do wyroku.