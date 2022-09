Miał na "kryzys i deficyt". PGG uruchomi dodatkowe sesje zakupowe

Polska Grupa Górnicza (PGG) uruchomi w swoim sklepie internetowym dodatkowe sesje zakupowe - w poniedziałki, środy i piątki od godziny 16. W tym czasie można będzie kupić wyłącznie miały węglowe z opcją dostawy do składów kwalifikowanych dostawców węgla, które przewożą go do składów zlokalizowanych w rejonie miejsca zamieszkania klientów. Klienci tym samym nie muszą samodzielnie organizować transportu węgla ze śląskich kopalń.

Dodatkowe sesje zakupowe na miał węglowy

