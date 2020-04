Rozszerzenie pakietu pomocowego. Na co mogą liczyć firmy?

Co w pakiecie?

Częścią pakietu jest też wsparcie dla samorządów zakładające np. zwiększenie udziału powiatów w dochodach z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa od 1 kwietnia 2020 r. do końca tego roku. W tej chwili do samorządów powiatowych trafia co czwarta złotówka, po nowelizacji do budżetu samorządów będzie trafiała co druga złotówka - mówiła podczas czwartkowej konferencji Emilewicz. Oszacowała, że da to powiatom ok. 400 mln zł dodatkowych wpływów.