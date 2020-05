Premier o wsparciu biznesu: nasze programy są uznawane za jedne z najlepszych na świecie

Przedsiębiorcy i państwo tak pomogli gospodarce, że Polska w nowym podziale ról może zająć lepsze miejsce niż przed kryzysem - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Z kolei prezydent Andrzej Duda podkreślił, że biznes potrzebował odpowiedzialnego wsparcia ze strony państwa, a państwo potrzebowało odpowiedzialnego wsparcia przez biznes.

- Nasze programy są uznawane, mogę to podkreślić, za jedne z najlepszych na świecie - chronią miejsca pracy, ale chronią też przedsiębiorców - mówił premier podczas forum gospodarczego Polskiego Funduszu Rozwoju "Tarcza dla polskich firm i pracowników".

Morawiecki podkreślał, że najbliższe miesiące będą trudne. - Ale liczę na to, że Europa Zachodnia odbije się w ciągu tych paru miesięcy, a to dla nas fundamentalnie ważne, bo to oznacza, że polski eksport będzie mógł znowu ruszyć - powiedział.