Orlen inwestuje za granicą i stawia na start-upy

Płocki koncern zainwestował we francuską platformę logistyczną Shippeo - podaje w piątek "Rzeczpospolita". PKN Orlen zapowiada usprawnienie procesów dostaw we wszystkich obszarach swojej działalności. I temu ma służyć nowa inwestycja. Jak podaje dziennik nowatorska platforma technologiczna ma służyć do zarządzania łańcuchami dostaw, monitoruje ponad 32 mln przesyłek rocznie w 110 krajach. Gazeta zauważa jednocześnie, że rynek technologicznych transakcji w Polsce i Europie wyraźnie słabnie.