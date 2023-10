Co z "awarią" dystrybutorów? Orlen odpowiada na niezadane pytanie

Paweł Olechnowicz, były prezes Lotosu, w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o obecnych cenach na stacjach Orlenu powiedział, że "to na pewno nie jest cena rynkowa". - To nie jest sterowanie rynku, tylko sterowanie ręczne - dodał. Wskazał przy tym, że gdyby ceny miałyby być zgodne z rynkowymi realiami, to kształtowałyby się w przedziale między 7 a 7,50 zł za litr.

Nie tankujmy na zapas

Jednocześnie firma opublikowała nagranie z Adamem Kasprzykiem, dyrektorem do spraw komunikacji korporacyjnej w Orlenie, w którym zaapelował do kierowców o "niekupowanie paliwa na zapas, tak by umożliwić normalną pracę siłom logistycznym obsługującym stacje na co dzień". Apelu tego nie wszyscy posłuchali, chociażby wiceminister sportu w rządzie PiS, który tankował na Orlenie do zbiorników.