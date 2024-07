Odwołany lub opóźniony lot? Należy ci się odszkodowanie

Za opóźniony lub odwołany lot przysługuje rekompensata w wysokości od 250 do 600 euro, natomiast przy opóźnieniach pociągu kwota 25 lub 50 procent ceny biletu - wyjaśnia Renata Yanisiv, koordynator ECK Polska. W przypadku noclegów reklamować można każdą niezgodność z umową lub ofertą hotelu.

Jak podkreśliła koordynator Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce Renata Yanisiv, konsumenci powinni dokładnie sprawdzać umowy z przewoźnikiem lotniczym, biurem podróży czy hotelem, przed ich podpisaniem, aby wiedzieć do kogo i kiedy zwrócić się z ewentualnym roszczeniem.

- Roszczenia w związku z nieprawidłowościami dotyczącymi przewozów lotniczych zgłaszamy po odbytej podróży. Natomiast ewentualne niedogodności dotyczące warunków noclegu należy zgłaszać już podczas wyjazdu do właściciela obiektu lub organizatora wycieczki - powiedziała Yanisiv.

O odszkodowanie można ubiegać się, tylko jeżeli lot odwołano albo opóźniono z przyczyn zależnych od przewoźnika. Kwota rekompensaty jest wtedy zależna od dystansu lotu; dla lotów do 1,5 tys. km jest to 250 euro na pasażera, na dystansie między 1,5 tys. km, - 3,5 tys. km jest to 400 euro na osobę, a powyżej 3,5 tys. km kwota ta wynosi 600 euro. Dodatkowo, w przypadku odwołania lotu pasażerowi przysługuje zwrot ceny biletu, chyba że przewoźnik zaoferuje inne połączenie z punktem docelowym.