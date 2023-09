"Politycznie spodziewane, ekonomicznie nieuzasadnione". Politycy o obniżce stóp

"Mnie nie interesuje co mówią ekonomiści"

Na uwagę, że ekonomiści mówią o nacechowaniu politycznym tej decyzji odpowiedział on, że "mnie nie interesuje , co mówią ekonomiści, mnie interesuje co powiedziała Rada Polityki Pieniężnej".

"Polityczne spodziewane, ekonomicznie nieuzasadnione"

- Prezes zaprzecza sam sobie, ciekawe jak będzie uzasadniał to na swojej rubasznej konferencji prasowej, którą dziś poprowadzi. To będzie smutne widowisko, które będzie świadczyło o upadku tej instytucji. Zaprzecza, bo jak mówił póki inflacja nie spadnie do poziomu jednocyfrowego, to pola do obniżek nie ma. Rozumiałbym jakąś małą obniżkę, taki krok dający nadzieję, ale to co zrobił zaprzecza jego polityce - powiedział Konieczny.