Zmiany w naliczaniu stażu pracy

Sejm przyjął projekt ustawy, dzięki której czas przepracowany na umowach-zlecenie i jednoosobowej działalności gospodarczej będzie wliczany do stażu pracy. Obecnie uwzględniany jest tylko okres przepracowany na umowie o pracę.

Za nowelizacją zagłosowało 428 posłów, przeciw trzech, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie zagłosowali za przyjęciem pięciu poprawek do projektu, zgłoszonych przez klub Lewicy. Cztery z nich miały charakter doprecyzowujący, a jedna - legislacyjny.

Nowelizacja Kodeksu Pracy - staż po nowemu

Zgodnie z treścią poprawki o charakterze legislacyjnym do okresu zatrudnienia wliczać się będzie również okres sprawowania przez osobę współpracującą osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. W uzasadnieniu podkreślono, że dodanie tej regulacji ma na celu wyrównanie zasad ustalania stażu pracy nie tylko dla pracowników i przedsiębiorców, ale również osób współpracujących.

Odrzucone zostały natomiast cztery poprawki klubu PiS, który chciał, aby do stażu pracy zaliczać również okresy: wykonywania działalności duchownej, pracy nakładczej oraz pozostawania członkiem rady nadzorczej czy wspólnikiem w spółce handlowej. Odrzucona została również poprawka Polski 2050, która - według Komisji Nadzwyczajnej do spraw Zmian w Kodyfikacjach - wychodziła poza zakres projektowanych przepisów.

Obecnie do stażu pracy wliczane są wyłącznie okresy przepracowane na umowie o pracę. Zgodnie z nowelizacją do okresu zatrudnienia wliczane będą także m.in.: okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, okresy wykonywania umów-zleceń, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas pracy jako osoba współpracująca, okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, a także udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

Zmiany w naliczaniu stażu

Ministerstwo, które przygotowało nowe przepisy, zaznaczyło, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez ZUS. Okresy zatrudnienia niepodlegającego zgłoszeniu do ZUS oraz okresy inne niż praca zarobkowa za granicą będą potwierdzane na zasadach ogólnych reguł dowodowych. Ich zaliczenie do stażu pracy będzie wymagało przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Na przykład pracownik z siedmioletnim stażem pracy, który przedłoży dokumenty potwierdzające cztery lata pracy na umowie-zleceniu, po 1 stycznia 2026 r. będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20.

W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; i 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Okresy sprzed wejścia w życie ustawy także będą wliczane do stażu pracy. Warunkiem będzie ich właściwe udokumentowanie. Na przedstawienie dokumentów swojemu aktualnemu pracodawcy pracownik będzie miał 24 miesiące od wejścia w życie ustawy.

Wejście w życie ustawy podzielono na dwie daty - od 1 stycznia 2026 r. dla sektora publicznego i od pierwszego dnia miesiąca po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia ustawy - dla sektora prywatnego.

