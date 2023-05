Producent szczepionki na COVID-19 ogłasza duże zwolnienia. Kurs akcji wystrzelił

Novavax, producent szczepionki na COVID-19 o nazwie Nuvaxovid, podsumował we wtorek swoje wyniki za pierwszy kwartał 2023 roku. Zaprezentowano jednocześnie plany zwolnienia 25 proc. pracowników w celu ograniczenia kosztów.

- Zmniejszenie liczby pracowników było trudną decyzją, ale uważamy, że konieczną, by lepiej dopasować naszą infrastrukturę do endemicznych możliwości COVID - stwierdził John Jacobs, prezes Novavaksu.

Zmiana statusu COVID-19 z choroby epidemicznej na endemiczną oznacza, że na stałe wpisała się ona do naszego życia i można spodziewać się występowania zachorowań na danym obszarze w stałej liczbie przez wiele lat.

Novavax ogłosił także, że planuje skoncentrowanie się na aktualizacji swojej szczepionki na jesienny sezon zachorowań, tak by spełnić warunki porozumienia z rządem USA dotyczącego dostawy dodatkowych 1,5 mln dawek szczepionki w tym roku.

Akcje Novavaksu ostro w górę

Firma spodziewa się, że jej plan redukcji kosztów, który poza zwolnieniami obejmuje także konsolidację obiektów i infrastruktury należących do Novavaksu, obniży koszty działalności o 40 do 50 proc. w porównaniu do poprzedniego roku podatkowego.