Bez filtra. Obowiązek oznaczania retuszowanych zdjęć w mediach społecznościowych

Norwegia chce walczyć z promowaniem nierealnego obrazu ciała w mediach społecznościowych. Uchwalono nowe prawo, które nakazuje specjalnie oznaczać retuszowane zdjęcia i filmy będące elementem kampanii reklamowych na takich platformach jak Instagram, Facebook, czy TikTok. To oznacza, że internetowi influencerzy, jeśli umieszczą treść, gdzie kształt ciała, jego rozmiar lub kolor zostały poddane retuszowi będą musieli je wyróżnić specjalną etykietą.

Czytelne oznaczenie

Większe usta, węższa talia

Norweskie Ministerstwo ds. Dzieci i Rodziny ma nadzieję, że ​​wprowadzenie etykiety zapewni większą jasność co do tego, czy przedstawiany obraz ciała jest fałszywy, a może nawet zniechęci reklamodawców i twórców do retuszowania swoich zdjęć.