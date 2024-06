Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Handlowcy ostrzegają

czytaj dalej

35-godzinny tydzień pracy we Francji to mit. Widać to na poziomie przepisów, które go regulują - napisali w swojej analizie ekonomiści Banku Pekao. Wskazali między innymi, że krótszy wymiar czasu pracy obejmuje pracowników fizycznych, a nie menedżerów i specjalistów.