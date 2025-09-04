Niepokojące dane z polskich firm

W sierpniu 2025 roku upadłość ogłosiły 34 przedsiębiorstwa w Polsce. To wzrost o 13,3 procent rok do roku i jednocześnie trzeci najwyższy wynik w tym roku – podaje raport MGBI.

Jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące liczby wniosków o bankructwo. W ubiegłym miesiącu złożono ich aż 166, co stanowi najwyższy rezultat od początku roku.

Polskie firmy z zadyszką. Bankructwo zamiast restrukturyzacji

Statystyki pokazują, że coraz więcej firm w Polsce decyduje się na upadłość. Eksperci ostrzegają, że dane z sierpnia wskazują na narastające trudności finansowe przedsiębiorstw, które coraz częściej wybierają bankructwo zamiast restrukturyzacji.

Z raportu MGBI wynika, że w sierpniu 2025 roku w Polsce ogłoszono 34 upadłości firm. To nie tylko wzrost o 13,3 proc. w ujęciu rocznym, ale też o 17,3 proc. w porównaniu do lipca.

Wynik ten plasuje się na trzecim miejscu w tegorocznych statystykach – więcej bankructw odnotowano jedynie w lutym (48) oraz w czerwcu (39). Taki sam rezultat jak w sierpniu zanotowano także w marcu.

Rosnąca liczba wniosków o upadłość

Jeszcze wyraźniej rośnie liczba wniosków o upadłość firm. W samym sierpniu przedsiębiorstwa złożyły aż 166 takich wniosków, co stanowi najwyższy wynik w całym 2025 roku i jednocześnie rekordowy miesiąc pod względem postępowań upadłościowych.

W porównaniu do lipca oznacza to wzrost o 5 proc., a w zestawieniu rok do roku – o 3,1 proc.

Jednocześnie mniej firm decyduje się na restrukturyzację – proces ten rozpoczęło jedynie 392 przedsiębiorstw, co jest najniższym wynikiem od początku roku.

W ujęciu miesięcznym to spadek o 19,8 proc., ale w porównaniu do sierpnia 2024 roku liczba restrukturyzacji była wyższa o 14,3 proc.

