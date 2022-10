Od poniedziałku trzydniowy strajk pilotów linii Eurowings

Związek zawodowy pilotów Eurowings wezwał w piątek wieczorem do trzydniowego strajku. Piloci spółki należącej do Lufthansy mają strajkować od północy w poniedziałek do środy włącznie – poinformowali przedstawiciele związku, którzy zapewniają, że walczą o zmniejszenie obciążenia pilotów pracą i wydłużenie ich czasu przeznaczonego na odpoczynek.