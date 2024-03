Wszczepili mu implant do mózgu. Teraz pokazali, jak gra w szachy

Neuralink pokazał w środę nagranie wideo, na którym Noland Arbaugh - pierwszy pacjent, któremu wszczepiono chip do mózgu tej firmy dzieli się swoimi wrażeniami. Dzięki niemu steruje kursorem za pomocą swoich myśli i może grać w szachy. Neuralink to kontrowersyjny projekt Elona Muska, który chce wszczepiać ludziom implanty mózgowe.

Technologia nie jest doskonała, ale grać się da

- Operacja była bardzo łatwa – powiedział Arbaugh w nagraniu wideo transmitowanym na platformie X Muska w mediach społecznościowych, odnosząc się do zabiegu implantacji. - Dosłownie dzień później wypisano mnie ze szpitala. Nie mam żadnych zaburzeń poznawczych - stwierdził.

Na nagraniu widać jak Noland Arbaugh gra w szachy, ale nie tylko. Udało mu się zagrać w grę komputerową. I to nie była krótka rozgrywka.

- W zasadzie przestałem grać w tę grę – powiedział Arbaugh, odnosząc się do gry Civilization VI. - Wy wszyscy (Neuralink - przyp. red.) umożliwiliście mi zrobienie tego ponownie i grałem przez 8 godzin bez przerwy - dodał.

- Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że to koniec podróży, jest jeszcze wiele do zrobienia, ale to już zmieniło moje życie – stwierdził mężczyzna.