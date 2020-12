"Na zyski w tym roku już nie liczymy"

Od 28 grudnia do 17 stycznia będą obowiązywać kolejne ograniczenia w związku z pandemią COVID-19. Zamknięte zostaną między innymi stoki narciarskie. To ogromny cios dla branży turystycznej, której znaczną część dochodów stanowią te uzyskane podczas sezonu zimowego.

"Niewiadoma kosztuje nas bardzo dużo"

- Tak naprawdę od września już mocno przygotowujemy się do sezonu. Spełniliśmy wszystkie warunki dotyczące obostrzeń. No i zaśnieżyliśmy stoki - mówiła Katarzyna Strama.

- W tej chwili niewiele nam zostało, żeby ukończyć to dosyć kosztowne śnieżenie. Przygotowaliśmy ludzi, zatrudniliśmy 100 proc. zespołu i w tym momencie musimy to wszystko wyhamować. Bezwzględnie jest to zła informacja dla nas i generujemy w tej chwili bardzo duże koszty, które cały czas mamy nadzieje odrobić w drugiej połowie stycznia i lutym. Jest to jednak znak zapytania, czy będziemy mogli, czy będziemy mogli otworzyć te stoki. Ta niewiadoma i te zmieniające się decyzje kosztują nas bardzo dużo, tak naprawdę one generują dla nas najważniejsze koszty - powiedziała.