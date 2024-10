"Najwygodniejszy bank w Ameryce" był także atrakcyjny dla przestępców. Gigantyczna kara

TD Bank jest największym bankiem w historii Stanów Zjednoczonych, który przyznał się do złamania prawa federalnego przeciwdziałającemu praniu pieniędzy. W ramach ugody ma zapłacić ponad 3 miliardy dolarów kary - poinformowały w czwartek władze rządowe. TD jest drugim co do wielkości bankiem w Kanadzie i dziesiątym co do wielkości w USA.