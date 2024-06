czytaj dalej

Trwają prace nad zmianami w prawie autorskim. Nad projektem nowelizacji obradowała dziś komisja sejmowa. Przyjęto na niej poprawki dotyczące prawa do odpowiedniego i godziwego wynagrodzenia oraz do tantiem z tytułu reemitowania utworu, o które ubiegali się sami artyści. Projekt został skierowany do drugiego czytania.