Ranking najatrakcyjniejszych miast na świecie. Są polskie akcenty

Top 100 City Destinations Index 2023 - czołowa dwudziestka

Gdzie przylatuje najwięcej turystów?

Autorzy zestawienia wskazali również miasta, do których w 2023 roku przyleciało najwięcej turystów. Wygrał Istambuł, przed Londynem i Dubajem. Wszystkie te metropolie znane są nie tylko jako popularne kierunki turystyczne, ale również jako punkty przesiadkowe na wielu trasach. Z kolei największy wzrost liczby zagranicznych gości w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w Hongkongu - wyniósł on tam aż 2495 proc. To miasto-państwo dopiero w tym roku otworzyło swoje granice dla turystów po pandemii COVID-19, stąd tak duża różnica. Ponad stuprocentowy wzrost liczby odwiedzających zaliczył też tajlandzki Bangkok.