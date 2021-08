Wybrano najlepsze lotnisko świata. Zmiana na czele rankingu po prawie dziesięciu latach

W tym roku w konkursie World Airport Awards tytuł "Najlepszego portu lotniczego świata" przyznano lotnisku Hamad w Dosze. To spore zaskoczenie, bo po raz pierwszy od prawie dekady na pierwszym miejscu nie widnieje już singapurskie lotnisko Changi.

Sukces lotniska Hamad w Doha to wynik ciężkiej pracy linii lotniczej Qatar Airways i rządu Kataru. Władze tego kraju przez ostatnie lata zainwestowały ogromne pieniądze zarówno w swojego narodowego przewoźnika, jak i rozwój lotniska w Dosze. Opłaciło się, bo ów port lotniczy po latach wspinania się w rankingu World Airport Awards w tym roku zajęło w nim pierwsze miejsce, zdobywając zaszczytny tytuł "Najlepszego lotniska świata".

Port w Dosze ma krótką historię - został oddany do użytku w 2014 roku. Szczyci się nie tylko swoją nowoczesną architekturą, ale i doskonałą obsługą. Podróżni mogą tu liczyć na liczne udogodnienia: bogatą strefę gastronomiczną, sale odpoczynku z rozkładanymi fotelami, nowoczesne sale zabaw, punkty rozrywki wyposażone w telewizory oraz komputery, a także pokój rodzica z dzieckiem. To właśnie liczba i jakość tych udogodnień wpłynęły na to, że lotnisko Hamad zyskało najwyższą ocenę w oczach podróżujących.