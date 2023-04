Najbogatsza kobieta i mężczyzna na świecie. Po raz pierwszy to Francuzi

czytaj dalej

Stopy procentowe w Polsce bez zmian - taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej (RPP). W czwartek odbędzie się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczącego RPP Adama Glapińskiego. "To na co warto będzie szczególnie zwrócić uwagę to osobiste wrażenie prezesa w kontekście tego, gdzie widzi inflację na koniec roku" - napisali ekonomiści mBanku. Ekonomiści największych banków w Polsce wskazują także, kiedy może dojść do pierwszej obniżki stóp procentowych. Konferencja Glapińskiego ma rozpocząć się o godzinie 15.