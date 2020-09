58 tysięcy logowań w sekundę. Pomoc dla firm wstrzymana, podejrzenia o "ingerencję z zewnątrz"

Przedsiębiorcy z województwa łódzkiego mogli od dzisiaj starać się o finansowe wsparcie w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Nabór wniosków na tak zwany kapitał obrotowy został jednak przesunięty. Podejrzenia urzędników wzbudziło to, że w ciągu jednej sekundy pojawiło się ponad 58 tysięcy logowań do serwera.

Nieprawidłowości

Z uwagi jednak na pojawiające się nieprawidłowości w trakcie naboru na tzw. kapitał obrotowy i podejrzenie nierównego dostępu do aplikacji, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy poinformowało o przesunięciu terminu naboru wniosków.

Jak tłumaczył, w ciągu jednej sekundy pojawiło się ponad 58 tysięcy logowań do serwera. - Było to logowanie z różnych urządzeń, mamy pewne podejrzenia o ingerencję z zewnątrz, chcemy to sprawdzić. Nie wykluczamy też możliwości powiadomienia o tym służb, które zajmą się tą sprawą. Chcemy, aby ten dostęp środków dla naszych przedsiębiorców z województwa łódzkiego był równy - zaznaczył dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.