Polska chce zakazu importu mrożonych ukraińskich truskawek i malin

Polska wystąpi do unijnego komisarza do spraw handlu o objęcie mrożonych malin i truskawek tak zwanymi środkami zapobiegawczymi, czyli zakazem importu z Ukrainy - poinformował w piątek minister rolnictwa Robert Telus. Pismo w tej sprawie ma zostać niebawem przekazane do Komisji Europejskiej.

Jak przekazało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w piątek minister Robert Telus uczestniczył w wideospotkaniu ministrów rolnictwa Polski, Bułgarii , Rumunii, Słowacji i Węgier w sprawie środków zapobiegawczych dotyczących importu owoców miękkich z Ukrainy . "W 2022 r. i w pierwszych miesiącach 2023 r. import ukraińskich truskawek i malin mrożonych do Polski wzrósł bardzo znacznie. To oznacza ogromne trudności dla polskich producentów i bardzo poważne zakłócenia rynkowe" - zwrócił uwagę szef MRiRW, cytowany w komunikacie resortu.

Telus dodał, że ten problem nie występuje w pozostałych krajach przyfrontowych. "Dlatego Polska zdecydowała się wystąpić do komisarza UE do spraw handlu Valdisa Dombrovskisa o objęcie mrożonych malin i truskawek tzw. środkami zapobiegawczymi, to jest zakazem importu z Ukrainy"– poinformował Telus. Według resortu pismo w tej sprawie, podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii, ma zostać niebawem przekazane do Komisji Europejskiej.