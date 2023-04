Oszuści podszywają się pod rządową stronę. Chcą wyłudzić dane do logowania

czytaj dalej

Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Jeszcze w tym roku wprowadzimy dodatek 300 złotych dla wszystkich sołtysów i sołtysek, którzy osiągnęli wiek emerytalny - zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Teraz projekt trafi do prac w Sejmie. Świadczenie ma być wypłacane osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 10 lat.