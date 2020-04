Mniej naruszeń, większa brawura. Fotoradary w czasie koronawirusa

O jedną trzecią spadła liczba naruszeń zarejestrowanych przez fotoradary w pierwszym miesiącu epidemii w Polsce, a mimo to więcej jest kierowców, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o 50 kilometrów na godzinę - poinformował Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Od 14 marca, kiedy w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, do 14 kwietnia, czyli w ciągu miesiąca 514 fotoradarów Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego zarejestrowało prawie 128,4 tys. naruszeń. - To o 32,9 procent mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - stwierdził Gajadhur.

Wskazał, że najwięcej przypadków przekroczeń prędkości zarejestrował fotoradar w Szczecinie na ul. Gdańskiej. - Miejsce to jest objęte kontrolą dopiero od marca tego roku. O instalację fotoradaru, ze względu na dużą liczbę niebezpiecznych zdarzeń drogowych, wnioskowała policja oraz lokalny samorząd. W ciągu tylko jednego miesiąca funkcjonowania, urządzenie zarejestrowało ponad 3 tysiące przekroczeń dopuszczalnej prędkości - tłumaczył szef GITD.

Odcinkowe pomiary i sygnalizacja

Mniej naruszeń zarejestrowały także odcinkowe pomiary prędkości. - 30 odcinkowych pomiarów prędkości zarejestrowało od 14 marca do 14 kwietnia ponad 13 tysięcy naruszeń – o 46,5 procent mniej niż rok wcześniej. Najwięcej, ponad 1,5 tysiąca naruszeń ujawniono w Lubinie w województwie dolnośląskim - przekazał.

- Spadła również liczba przypadków niestosowania się kierujących do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. Na monitorowanych przez CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - red.) skrzyżowaniach w okresie od 14 marca do 14 kwietnia zarejestrowano ponad 2,7 tysiąca naruszeń. Liczba ta jest niższa o 29 procent w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku - poinformował Gajadhur.