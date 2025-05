Ministra funduszy: ta decyzja może uratować setki inwestycji

Co najmniej o trzy miesiące został wstępnie przesunięty termin na rozliczenie inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) - przekazała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej.

"Nie było łatwo, ale jest! Mamy wstępne uzgodnienie z Komisją (Europejską - red.), by przedłużyć co najmniej o 3 miesiące, czyli do listopada 2026 rozliczanie inwestycji w KPO. Ostateczne potwierdzenie w pierwszych dniach czerwca" - napisała Pełczyńska-Nałęcz w mediach społecznościowych.