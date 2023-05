Telus o nowym funduszu: ma pomagać, by rolnik nie był "najsłabszym ogniwem"

- Wczoraj w Sejmie uchwalono trzy ważne ustawy. Fundusz Ochrony Rolnictwa to ustawa, która była wyczekiwana przez wiele lat (...), to jest ustawa, o którą apelowano bardzo długo - powiedział minister rolnictwa Robert Telus, omawiając projekty, które niedługo staną się prawem.

Minister rolnictwa poinformował na konferencji prasowej, że we wtorek Sejm przyjął trzy ustawy dotyczące rolnictwa:

- Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa, - nowelizacja Ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa, - nowelizacja Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz prawa budowlanego.

Fundusz Ochrony Rolnictwa, co się zmieni?

Ustawa zakłada stworzenie specjalnego funduszu gwarancyjnego, z którego będą wypłacane rekompensaty rolnikom, którzy nie otrzymali zapłaty od podmiotów, które skupują, przechowują czy też przetwarzają produkty rolne. Budżet funduszu wyniesie 150 mln zł od Skarbu Państwa, a do tego firmy prowadzące skup będą musiały co kwartał będą musiały dokonywać wpłat w wysokości 0,125 proc. wartości netto produktów rolnych nabywanych od producentów.

- Ustawa, która była oczekiwana przez rolników przez wiele lat. Związki zawodowe apelowały o nią bardzo długo. Są takie procedery, dosyć często w Polsce, że rolnik sprzedaje swoje płody, za co nie jest mu płacone albo firma upada, albo zdarza się, że to jest firma podstawiona, albo taka, która powstaje tylko po to, by odebrać płody i za nie nie zapłacić, na czym rolnik tracił - powiedział minister Telus wskazując, że nawet jak jest lista dłużników, to rolnik jest na jej samym końcu i często nie otrzymuje należnych mu pieniędzy.

Minister wskazał, że rolnik często jest najsłabszym ogniwem, "bardzo często poddawał się i nie walczył" o należne mu pieniądze.

Zwrot akcyzy za paliwo

Drugą ustawą, którą uchwalił wczoraj Sejm jest nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Zakłada ona podniesienie wysokości zwrotu do 2 zł za litr.

Ustawa ta zakłada wprowadzenie limitu zużywanego oleju napędowego dla producentów świn, owiec, kóz i koni. Dotyczyć on będzie tych, którym jednocześnie przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji na powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych.

Zgodnie z przepisami dla producentów świń limit kwoty zwrotu podatku wylicza się jako czterokrotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego, wynoszącej w 2023 r. 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku producentów owiec, kóz i koni limit kwoty zwrotu to 40-krotność stawki zwrotu podatku na litr oleju napędowego w 2023 r. - 1,20 zł oraz średniej rocznej liczby tzw. dużych jednostek przeliczeniowych owiec, kóz lub koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Dodatkowo ustawa przewiduje, że dla wniosków o zwrot akcyzy, złożonych od 1 do 31 sierpnia, stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł, natomiast producenci rolni mają otrzymać jeszcze dodatkową pomoc w wysokości 0,54 zł. Ta dodatkowa pomoc wymaga jeszcze zgody Komisji Europejskiej.

Rozwiązania przewidziane przez ustawę mają w latach 2023-2032 kosztować budżet 1,11 mld zł, z tego w 2023 r. - 616 mln zł.

Łatwiej rolnikom będzie budować

Trzecia nowelizacja przewiduje zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m oraz jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Dotyczyć to będzie również obiektów budowlanych służących do przechowywaniu zboża o maksymalnej pojemności do 5 tys. ton usytuowanych w całości w granicach administracyjnych portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Inwestycje te zostaną objęte obowiązkiem zgłoszenia budowy.

Nowe przepisy przewidują ponadto, że kwota 445 mln zł nadwyżki środków finansowych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa nie zostanie wpłacona do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczona zostanie na realizację zadań dotyczących udzielenia pożyczek na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

