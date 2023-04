Minister rolnictwa: ukraińskie transporty będą konwojowane. Porozumienie w sprawie zboża

Dwa dni rozmów, ale mogę powiedzieć i to jest najważniejsze, zakończonych pełnym sukcesem - powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus na konferencji po spotkaniu strony polskiej i ukraińskiej w sprawie zboża z Ukrainy. - Transporty zboża z Ukrainy przejeżdżające przez Polskę będą konwojowane i monitorowane systemem SENT - zapowiedział Telus.

Minister rolnictwa powiedział, że Polska została zmuszona do wprowadzenia zakazu importu towarów spożywczych z Ukrainy "ze względu na to, że Unia Europejska miała oczy zamknięte na problem, jaki mieliśmy w Polsce, dotyczący przywozu dużej ilości zboża (...) do Polski".

- Zaraz po zamknięciu (granicy - przyp. red.) kontynuowaliśmy rozmowy ze stroną ukraińską o tym, jak doprowadzić do tego, by tranzyt przez Polskę mógł jechać, ale żeby było zabezpieczenie, gwarancja, że te produkty, szczególnie zboże, nie zostawały w Polsce - powiedział minister Telus

Jakie będą zabezpieczenia?

- Przede wszystkim przez pewien czas będzie konwój przez Polskę - powiedział minister. - Służby celno-skarbowe, a także inne służby, będą konwojowały transporty do miejsca, do którego powinny dojechać. Czyli za granicę Polską lub do polskich portów. Drugi bardzo ważny mechanizm, który gwarantuje, że żadna tona nie zostanie w Polsce, to jest wprowadzenie mechanizmu SENT - stwierdził.

Transporty ukraińskiego zboża przez Polskę będą objęte systemem SENT i plombowane plombami z GPS. - Ten sam mechanizm stosowano, gdy do Polski jechało paliwo sprowadzane kiedyś przez różne organizacje mafijne - stwierdził minister rolnictwa.

Zmiany w przepisach od piątku

- Uruchomimy przejazd tych towarów, które dzisiaj są na załączniku do rozporządzenia od piątku, od północy - powiedział minister Buda. - Ten czas do tego momentu jest potrzebny na wydanie dwóch rozporządzeń ministra finansów, w tym aktualizacji mojego rozporządzenia - zaznaczył.

Minister Buda dodał, że jego rozporządzenie ma zawierać dodatkowy zapis, że nie będzie można wycofać się z tranzytu.

- Nie będzie możliwa zmiana miejsca docelowego, nie będzie można zatrzymać się na dowolnym punkcie celnym i wprowadzić towar do obrotu - podkreślił. - Utrzymujemy zakaz ściągania towarów do Polski, a umożliwiamy przejazd przez Polskę do czterech polskich portów i do innego kraju europejskiego - dodał Buda. Podkreślił, że rząd pracuje nad tym, by ta decyzja stała się prawem europejskim. - Dopiero dość ostre działania, jakie podjęliśmy w sobotę doprowadziły do sytuacji, w której KE zaczęła działać. (…) Wszystko wskazuje na to, że nasze rozwiązania staną się prawem europejskim - stwierdził minister rozwoju.

Ukraińska wicepremier o przyczynach zakazu

Julii Svyrydenko, pierwsza wicepremier Ukrainy oraz minister gospodarki powiedziała, że "zrobimy wszystko, aby Rosja nie wykorzystała tej sytuacji".

- Jesteśmy przekonani, że ukraińscy eksporterzy będą z pełną odpowiedzialnością przestrzegać wymagań. Jesteśmy bardzo wdzięczni Polskiemu narodowi za wszelką okazaną solidarność - powiedziała Svyrydenko.

Minister polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykoły Solski powiedział, że rozmowa miała charakter bardzo konstruktywny i chciał jeszcze raz podkreślić, że "rozumiemy źródło, pierwotną przyczynę" tego nieporozumienia, które powstało pomiędzy obydwoma narodami. - Wspólnym wysiłkiem udało nam się osiągnąć zwycięstwo i jeszcze raz chcielibyśmy podkreślić, że jesteśmy wdzięczni za tę solidarność, którą odczuwamy od każdego Polaka od pierwszych dni wojny - powiedział.

Minister Buda, po wystąpieniu strony Ukraińskiej podkreślił, że "jest pewnego rodzaju zobowiązanie po stronie pani wicepremier, że przewoźnicy czy firmy, które by się dopuściły takiej sytuacji, zakładamy, że one nie wystąpią, ale gdyby się zdarzyły, to będą konsekwencje w postaci odbierania licencji".

