Microsoft wyłoży nad Wisłą miliard dolarów. Największa taka inwestycja w historii Polski

"Partnerstwo z Microsoft to ważny etap w rozwoju Chmury Krajowej. Przekonaliśmy największą obecnie firmę technologiczną na świecie do ważnej inwestycji w Polsce. Działając razem, zwiększamy szanse na przyspieszenie transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw i administracji publicznej. (...). Platforma chmurowa Azure i rozwiązania Microsoft 365 to świetne rozszerzenie naszej oferty" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Operatora Chmury Krajowej Michał Potoczek.