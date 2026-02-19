Media: Polska częścią "wielkiej szóstki"

Logo TVN24
Biznes
Andrzej Domański
Źródło: TVN24
Portal Politico, powołując się na hiszpańskiego ministra gospodarki Carlosa Cuerpo, donosi o powstaniu grupy "E6" - zrzeszenia sześciu największych gospodarek Unii Europejskiej, w tym Polski. Celem porozumienia ma być zakończenie politycznego impasu we Wspólnocie oraz wspólne stawienie czoła gospodarczej presji ze strony Chin i USA.

Jak podkreślił hiszpański polityk, groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące aneksji duńskiej Grenlandii były "momentem przebudzenia" dla sześciu największych gospodarek UE. To skłoniło je do połączenia sił i przyspieszenia reformy rynków finansowych - dodał Cuerpo.

"Ekskluzywny klub"

"Nowa grupa, nazwana w Brukseli E6, jest ekskluzywnym klubem sześciu największych gospodarek UE: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Polski, którego celem jest przełamanie impasu politycznego, który przez ostatnią dekadę hamował wysiłki na rzecz stworzenia rynku finansowego na wzór amerykański" - wyjaśnia Politico.

Współpraca w tym formacie ma być odpowiedzią na wyzwania gospodarcze i geopolityczne, w tym umożliwić dotrzymanie kroku USA i Chinom.

"Celem jest podjęcie trudnych politycznie dyskusji, aby móc odblokować sprawy, które dotychczas pozostawały zablokowane. Budowanie tych mostów może być dobrym pierwszym krokiem w kierunku ogólnego rozwiązania" - wyjaśnił Cuerpo.

Jak zauważa Politico, format ten ma służyć również m.in. koordynacji działań przed spotkaniami grupy G7 czy dyskusji w kwestiach strategicznych, jak dostęp do metali ziem rzadkich w obliczu gróźb ze strony Chin.

"W dyskusjach tej grupy nie ma żadnych ograniczeń. Myślę, że powinno to przynieść korzyści wszystkim" - ocenił Cuerpo.

Maciej Michałek
TVN24

Ryzyko Europy dwóch prędkości

Jednak mniejsze kraje, takie jak Irlandia czy Portugalia, obawiają się, że proponowany przez Hiszpanię klub będzie ignorował głosy sprzeciwu w dążeniu do stworzenia Europy dwóch prędkości - podkreślił portal.

W poniedziałek w Brukseli doszło do pierwszego spotkania ministrów finansów reprezentujących sześć najsilniejszych gospodarek UE zwanych unijną "wielką szóstką" (E6). Wziął w nim udział również minister finansów Andrzej Domański. - Jest istotne, że jesteśmy w tym formacie, ale chcemy szybkich i ambitnych reform - powiedział.

Kolejne spotkanie E6 ma odbyć się 9 marca; będzie poświęcone inwestycjom w obronność oraz sposobom promowania euro na arenie międzynarodowej.

Opracował Wiktor Knowski/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wiktor Dąbkowski

Unia Europejska Chiny USA
