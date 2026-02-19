Media: Polska częścią "wielkiej szóstki"

Jak podkreślił hiszpański polityk, groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące aneksji duńskiej Grenlandii były "momentem przebudzenia" dla sześciu największych gospodarek UE. To skłoniło je do połączenia sił i przyspieszenia reformy rynków finansowych - dodał Cuerpo.
"Ekskluzywny klub"
"Nowa grupa, nazwana w Brukseli E6, jest ekskluzywnym klubem sześciu największych gospodarek UE: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii i Polski, którego celem jest przełamanie impasu politycznego, który przez ostatnią dekadę hamował wysiłki na rzecz stworzenia rynku finansowego na wzór amerykański" - wyjaśnia Politico.
Współpraca w tym formacie ma być odpowiedzią na wyzwania gospodarcze i geopolityczne, w tym umożliwić dotrzymanie kroku USA i Chinom.
"Celem jest podjęcie trudnych politycznie dyskusji, aby móc odblokować sprawy, które dotychczas pozostawały zablokowane. Budowanie tych mostów może być dobrym pierwszym krokiem w kierunku ogólnego rozwiązania" - wyjaśnił Cuerpo.
Jak zauważa Politico, format ten ma służyć również m.in. koordynacji działań przed spotkaniami grupy G7 czy dyskusji w kwestiach strategicznych, jak dostęp do metali ziem rzadkich w obliczu gróźb ze strony Chin.
"W dyskusjach tej grupy nie ma żadnych ograniczeń. Myślę, że powinno to przynieść korzyści wszystkim" - ocenił Cuerpo.
Ryzyko Europy dwóch prędkości
Jednak mniejsze kraje, takie jak Irlandia czy Portugalia, obawiają się, że proponowany przez Hiszpanię klub będzie ignorował głosy sprzeciwu w dążeniu do stworzenia Europy dwóch prędkości - podkreślił portal.
W poniedziałek w Brukseli doszło do pierwszego spotkania ministrów finansów reprezentujących sześć najsilniejszych gospodarek UE zwanych unijną "wielką szóstką" (E6). Wziął w nim udział również minister finansów Andrzej Domański. - Jest istotne, że jesteśmy w tym formacie, ale chcemy szybkich i ambitnych reform - powiedział.
Kolejne spotkanie E6 ma odbyć się 9 marca; będzie poświęcone inwestycjom w obronność oraz sposobom promowania euro na arenie międzynarodowej.
Opracował Wiktor Knowski/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Wiktor Dąbkowski