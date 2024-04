Kubala dodał też, że liczy na wsparcie premiera Donalda Tuska i współpracę prokuratury, by udało się zakończyć już tę sprawę. - Chciałbym żeby oni przerwali też ten dramat i nie zaskarżali tego wyroku, co zajęłoby kolejny rok, a jak wróci to kolejny, może dwa. Ja mogę nie doczekać końca sprawy, a mi nie chodzi o pieniądze, tylko zakończenie tego koszmaru, wyjście z procesu z tym, co zostało zasądzone i rozpoczęcie nowego życia - podsumował.