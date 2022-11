Zwolnienia grupowe w polskiej fabryce. Pracę ma stracić 860 osób

czytaj dalej

Do jesieni powinniśmy wprowadzić pierwsze trzy kamienie milowe, które doprowadzą do tego, że uporządkujemy bałagan w Sądzie Najwyższym. To punkt wyjściowy do tego, by móc złożyć wnioski o pierwsze transze pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy - stwierdził na antenie TVN24 profesor Robert Grzeszczak, Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.