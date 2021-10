Polska firma będzie produkować szczepionki na COVID-19

czytaj dalej

To było pewne zaskoczenie, bo jeszcze miesiąc temu prezes NBP mówił, że nie ma powodów do podnoszenia stóp - ocenił we "Wstajesz i wiesz" ekonomista Ignacy Morawski. Zwrócił uwagę, że były dwie przyczyny takiej decyzji - słabnący złoty i inflacja. Rada Polityki Pieniężnej na jednodniowym posiedzeniu 6 października nieoczekiwanie podwyższyła stopy procentowe - referencyjną o 40 pb. do 0,50 proc., lombardową o 50 pb. do 1,0 proc., redyskontową weksli o 40 pb. do 0,51 proc., dyskontową weksli o 40 pb. do 0,52 proc. RPP utrzymała stopę depozytową na poziomie 0,0 proc.