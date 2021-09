Kolejne losowanie w loterii szczepionkowej. Można wygrać gotówkę i hulajnogi

Loteria szczepionkowa jest formą zachęty do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. W środę odbędzie się kolejne losowanie nagród. Do wygrania jest pięć razy po 50 tysięcy złotych i 60 hulajnóg elektrycznych dla osób zarejestrowanych od 6 do 12 września. Takie same nagrody będzie można wygrać w dwóch kolejnych tygodniowych losowaniach.