LOT uruchamia kolejne trasy krajowe. Rejsy międzynarodowe później niż zakładano

W krajowej siatce połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT znalazły się dwie nowe trasy. Narodowy przewoźnik poinformował również o odwołaniu do końca miesiąca rejsów międzynarodowych.

1 czerwca LOT ponownie uruchomił krajowe połączenia lotnicze. Wznowiona siatka obejmuje rejsy z Warszawy do Gdańska, z Warszawy do: Krakowa, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry oraz z Krakowa do Gdańska.