Le Monde: francuski TotalEnergies "napędza rosyjskie myśliwce"

TotalEnergies jest zaangażowany w dostarczanie kondensatu gazu do produkcji paliwa lotniczego, które mogło być wykorzystane przez rosyjskie wojsko na Ukrainie, poprzez udział francuskiej firmy w przedsięwzięciu z rosyjskim Novatekiem, podała w środę gazeta Le Monde. Dziennikarze prześledzili łańcuch dostaw, który prowadzi od pola gazowego Termokarstowoje na Syberii do dwóch wojskowych baz lotniczych - Morozowskaja i Malczewo.

Francuski TotalEnergies w Rosji

Spółka Totalenergies, która w przeciwieństwie do głównych zachodnich rywali utrzymała swoje aktywa w Rosji pomimo krytyki, przekazała, że nie obsługuje infrastruktury, która zaopatrywałaby rosyjskie wojsko, ale przyznała, że ma udziały w Terneftegazie.

Poinformowała, że cały kondensat gazowy produkowany przez Terneftegaz był dostarczany do Novatek, w którym TotalEnergies również posiada 19,4 proc., dodając: "TotalEnergies nie ma informacji na temat, ani kontroli nad niezależną sprzedażą Novatek na rynek rosyjski".

"Le Monde był w stanie prześledzić łańcuch dostaw z pola gazowego Tiermokarstowoje na Syberii do dwóch wojskowych baz lotniczych (Morozowskaja i Malczewo), z których każda mieści eskadrę wielozadaniowych samolotów bojowych" - podała gazeta.

Operatorem złoża jest Tiernieftiegaz. W 49 proc. złoże należy do TotalEnergies, a 51 proc. do Novateku – przekazuje dziennik.

"Ignorancja nie jest żadnym usprawidliwieniem"

Baza lotnicza Malczewo pozyskuje ropę z rafinerii w Omsku, która była zaopatrywana w kondensat gazowy z Tiermokarstowoje od 18 kwietnia do 19 czerwca. Dywizjon SU-34 z Malczewa był używany przez rosyjskie siły do bombardowania Charkowa i jego regionu – podaje gazeta, powołując się na ustalenia serwisu Refinitiv.

- Od miesięcy ostrzegamy firmy, że kupując to paliwo finansują mordy na ukraińskich cywilach – powiedział Le Monde doradca ekonomiczny prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego - Ołeh Ustenko.

Rosyjskie interesy i rekordowe zyski

- Nie wyobrażam sobie, by udziałowcy TotalEnergies udzielili swojemu prezesowi mandatu, uprawniającego go do kontynuowania działalności w Rosji, podczas gdy kraj ten popełnia zbrodnie wojenne na Ukrainie - podkreśla Ustenko.