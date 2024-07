Miliony ton polskiego drewna trafiło za granicę. Wkrótce mają obowiązywać ograniczenia

Powołując się na wyliczenia GUS, Lasy Państwowe podały, że w latach 2019-2023 najwięcej nieprzetworzonego drewna wyeksportowano do Niemiec - 5,3 mln ton. Wysyłka drewna do naszych zachodnich sąsiadów stanowiła 37 proc. eksportu w tym czasie.

Lasy Państwowe dodały, że na dalszym miejscu znalazły się "inne kraje", do których wysłano 5,1 mln ton drewna (35 proc.), a na kolejnym - Chiny . Do Państwa Środka w latach 2019-2023 trafiło 4 mln ton drewna, czyli 28 proc. eksportu tego surowca.

Gdzie trafia polskie drewno?

Lasy Państwowe dodały, że wśród "innych krajów", pięcioma największymi rynkami, do których eksportowano nieprzetworzone drewno z Polski w latach 2019-2023, były: Słowacja, Czechy, Szwecja, Litwa i Estonia. W ub.r. na Słowację wyeksportowano z Polski ok. 200 tys. ton drewna, do Czech - ponad 250 tys. ton, Szwecji ok. 100 tys. ton, na Litwę mniej niż 150 tys. ton, zaś do Estonii poniżej 100 tys. ton.