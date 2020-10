Popularne przekąski wycofane ze sklepów. Firma prosi o zwrot produktów

Firma Lajkonik podjęła decyzję o wycofaniu z obrotu rynkowego niektórych partii produktów z sezamem. Jak wyjaśniono, ziarna sezamu mogą zawierać pozostałości tlenku etylenu, który jest szkodliwy dla zdrowia. Producent prosi o niespożywanie produktów i o ich zwrot do sklepu.

"Lajkonik zapobiegawczo wycofuje z polskiego rynku produkty, które w składzie zawierają sezam. Dotyczy to wyłącznie produktów o datach przydatności do spożycia wskazanych w załączonej tabeli" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez firmę. "Nie dotyczy to pozostałych produktów pod marką Lajkonik" - podkreślono.