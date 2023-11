Kumulacja w Lotto rozbita. Podano, gdzie padła główna wygrana

czytaj dalej

Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w Unii Europejskiej – wynika z raportu Zero Carbon Analytics. Łącznie w 21 państwach europejskich sprzedano 3 miliony pomp ciepła w 2022 roku, co stanowi wzrost o 38 procent rok do roku. W Polsce wzrost ten wyniósł ponad 100 procent rok do roku – dodano.