Kuba zakręca kurek z paliwem lotniczym

Najnowsze

Kuba na miesiąc zakręca kurek z paliwem lotniczym - przekazała agencja AFP, powołując się na wypowiedź przedstawiciela jednej z europejskich linii lotniczych. Z powodu głębokiego kryzysu energetycznego samoloty lecące na wyspę nie będą mogły tam tankować, co zmusi międzynarodowych przewoźników do dodatkowych lądowań technicznych poza krajem.

Tankowanie ma zostać zawieszone na mesiąc od godz. 24 w nocy z poniedziałku na wtorek.

Według źródła AFP, które zastrzegło sobie anonimowość, linie lotnicze obsługujące dalekie rejsy będą zmuszone dokonywać w drodze powrotnej "lądowań technicznych" poza Kubą, aby zaopatrzyć się w paliwo. Samoloty latające na liniach lokalnych mają funkcjonować normalnie.

AFP pisze, że przedstawiciel francuskiego przewoźnika Air France w Hawanie potwierdził te informacje wyjaśniając, że jego samoloty powracające z Kuby będą dokonywać lądowań technicznych w jednym z krajów rejonu Karaibów.

Potężny kryzy na Kubie

Kuba przeżywa bezprecedensowy kryzys w zaopatrzeniu w paliwa po wstrzymaniu, pod presją USA, dostaw ropy przez Wenezuelę. Waszyngton grozi też nałożeniem wysokich ceł na kraje, które sprzedawałyby Kubie paliwa.

Rząd kubański ogłosił w ub. piątek szereg radykalnych posunięć mających zmniejszyć zużycie paliw, w tym czterodniowy tydzień pracy zdalnej w administracji państwowej i w przedsiębiorstwach państwowych oraz drastyczne ograniczenia sprzedaży paliw na stacjach benzynowych.

Ogłoszono też zmniejszenie krajowych połączeń autobusowych i kolejowych oraz zamknięcie niektórych obiektów turystycznych. W szkołach i uczelniach wyższych ograniczono liczbę dni nauki lub zapowiedziano przejście na tryb zdalny.

Jak zapowiedział wicepremier Oscar Perez-Oliva Fraga dostępne zasoby paliw mają przede wszystkich służyć produkcji żywności i energii elektrycznej. 

Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wirestock Creators / Shutterstock

PaliwoKuba
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
