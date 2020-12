Polacy znów chcą się zadłużać. Rekordowa sprzedaż kredytów hipotecznych

Jak podaje gazeta, powołując się na dane NBP, październikowa sprzedaż hipotek była rekordowo wysoka, o prawie 19 proc. większa niż rok temu i o 13 proc. większa niż we wrześniu.

"Tak duże odbicie częściowo wynika z odłożonego popytu, bo w połowie roku niepewność dotycząca rynku pracy przełożyła się na mniejszą chęć do zaciągania długu, a wzrost ryzyka skłonił banki do zwiększenia wymogów wobec kredytobiorców, co negatywnie wpłynęło na sprzedaż. Mimo tych zawirowań po dziesięciu miesiącach sprzedaż hipotek jest większa niż w tym samym okresie 2019 r., który był przecież rekordowy pod tym względem" - napisano.