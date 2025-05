Komisja Europejska dała zielone światło Polsce

Komisja Europejska dała zielone światło dla zmian w Krajowym Planie Odbudowy - donosi korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski. Zakładają one między innymi powstanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności.

"Nie było łatwo, ale jest! Mamy wstępne uzgodnienie z Komisją (Europejską - red.), by przedłużyć co najmniej o 3 miesiące, czyli do listopada 2026 rozliczanie inwestycji w KPO. Ostateczne potwierdzenie w pierwszych dniach czerwca" - napisała Pełczyńska-Nałęcz w mediach społecznościowych.