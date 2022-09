Niższa temperatura w budynkach, 5-minutowe kąpiele i zakaz podświetlania reklam. Ograniczenia w krajach UE

Dania obniża temperaturę w budynkach publicznych

Rząd zlecił również kampanię zachęcającą Duńczyków do oszczędzania energii, na przykład poprzez uszczelnianie okien, korzystanie z prądu poza godzinami szczytu, skrócenie kąpieli do 5 minut i nieużywanie elektrycznych suszarek do ubrań.

Węgierskie instytucje nie będą oszczędzać energii

Grecja: dodatkowe fundusze za mniejsze zużycie energii

We Włoszech krótsze ogrzewanie budynków

We Francji zgasną reklamy na lotniskach i dworcach

W połowie lipca we Francji, która otrzymuje około jednej piątej dostaw gazu z Rosji, prezydent Emmanuel Macron ogłosił plan "umiaru energetycznego", którego celem jest zmniejszenie zużycia energii we Francji o 10 proc. do 2024 r. w porównaniu z 2019 r. Rząd zamierza również zabronić sklepom pozostawiania otwartych drzwi w czasie, kiedy działa klimatyzacja lub ogrzewanie, podświetlania ulicznych reklam i bilbordów od godziny 1 w nocy do 6 rano, co obowiązuje już dziś w miastach do 800 tys. mieszkańców. We Francji uchwalono już prawo ograniczające klimatyzację do 26 stopni Celsjusza i ogrzewanie do 19 stopni, ale dopiero teraz władze mają zadbać o jego przestrzeganie.