Nagrody za szczepienia we Włoszech to pieniądze, bilet na basen i sos pomidorowy

Pieniądze, bezpłatny bilet wstępu na basen i na plażę oraz sos pomidorowy można otrzymać we Włoszech w nagrodę za zaszczepienie się przeciwko Covid-19. Inicjatywy mnożą się w całym kraju; wszystko, by zachęcić do szczepienia jak najwięcej osób.

Nagrody za szczepienie we Włoszech - sos pomidorowy i pieniądze

Via dei Fori Imperiali prowadząca do Koloseum w Rzymie PAP/EPA/Giuseppe Lami

Kolejne takie inicjatywy pojawiają się tuż przed wejściem 6 sierpnia we Włoszech obowiązku okazywania przepustki Covid-19 przy wstępie do restauracji w zamkniętych pomieszczeniach, kin , teatrów i innych placówek kultury, na basen, do siłowni, na imprezy sportowe oraz na zjazdy i do parków rozrywki. Wymóg ten zostanie prawdopodobnie rozszerzony następnie na samoloty i pociągi dużych prędkości.