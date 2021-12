Francja wprowadza restrykcje dla podróżnych z Wysp. Utrudnienia dla Polaków

Francja wzmocni kontrole podróżnych przybywających z Wielkiej Brytanii po gwałtownym wzroście infekcji związanych z wariantem koronawirusa omikron, poinformował w czwartek rząd. Środki obejmują ograniczenie ważności testów antygenowych i PCR do 24 godzin z 48 godzin dla przybywających podróżnych oraz ograniczenie powodów podróży z Wielkiej Brytanii do Francji. To ważna informacja dla Polaków planujących przyjazd do kraju drogą lądową.

"Ważny powód podróży"

- Zamierzamy wprowadzić kontrolę… jeszcze bardziej drastyczną niż obecnie – powiedział w telewizji BFM rzecznik rządu Gabriel Attal.

Od północy w sobotę podróżujący będzie musiał wykazać "ważny powód" podróży. Będzie to obowiązkowe niezależnie od zaszczepienia się. Te "ważne powody" nie obejmują wyjazdów zawodowych i turystycznych.

Te istotne powody nie będą jednak dotyczyć obywateli francuskich, ich partnerów i dzieci, które nadal będą mogły przyjechać do Francji

Zasady wjazdu do Francji dla podróżnych z Wielkiej Brytanii

Podróżni z Wielkiej Brytanii przybywający do Francji będą musieli izolować się przez siedem dni, chociaż izolacja zostanie zniesiona po 48 godzinach, jeśli ich test przeprowadzony we Francji będzie negatywny. Ograniczenia te do tej pory dotyczyły tylko niezaszczepionych podróżnych z Wielkiej Brytanii.

Każdy podróżny przybywający z Wielkiej Brytanii będzie musiał przed podróżą zarejestrować się na platformie cyfrowej, aby wskazać swój adres docelowy we Francji.

„Naszym celem jest ograniczenie w jak największym stopniu rozprzestrzeniania się omikrona na naszym terytorium” – powiedział Attal, dodając, że obecnie we Francji jest 240 potwierdzonych przypadków Omicron. Najnowsze dane opublikowane w środę wykazały, że nowe infekcje COVID-19 w Wielkiej Brytanii osiągnęły najwyższy dzienny poziom od początku pandemii na początku 2020 r., z ponad 78 000 zgłoszonymi. Francja w środę zgłosiła 65 713 nowych infekcji koronawirusem w ciągu 24 godzin, co daje całkowitą liczbę przypadków od początku epidemii do 8,4 miliona. Całkowita liczba zgonów we Francji od początku epidemii osiągnęła 120 983

Autor:ams

Źródło: Reuters, BBC