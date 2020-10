Restauracje i baseny tylko dla gości. Nowe zasady w hotelach

Od soboty w całej Polsce tylko goście, którzy zostają na co najmniej jedną dobę, mogą korzystać z basenów, restauracji i siłowni na terenie hotelu - wynika zasad i ograniczeń opublikowanych na stronie rządowej.

"Tylko dla gości"

"Działalność hoteli jest obecnie dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia. Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie - tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową" - napisano na stronie rządowej.

Goście hotelu oraz obsługa muszą zakrywać usta i nos. Goście maseczki mogą zdjąć tylko podczas posiłku. W restauracjach hotelowych siedzą przy co drugim stoliku, a odległość między stolikami wynosi co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika.