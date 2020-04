Odbiór poleconego przez internet. Wystartowała nowa usługa

Odbiór listów poleconych przez internet

Do aktywacji usługi eSkrzynka niezbędny jest profil zaufany, który można założyć w kilka minut z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Następnie należy wejść na stronę gov.pl i zalogować się na konto "Mój GOV". Kolejny krok, to wybór opcji "Załóż eSkrzynkę - odbieraj listy polecone" i wypełnienie formularza. Należy w nim podać adres e-mail, numer telefonu oraz zaakceptować regulamin. Następnie należy podać adres swojego zameldowania.

Po wykonaniu tych czynności na podany adres poczty elektronicznej powinna przyjść wiadomość z danymi do pierwszego logowania do eSkrzynki. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, że usługa jest bezpłatna.

"Nasza usługa to gwarancja jakości i najwyższych standardów bezpieczeństwa. To niezwykle istotna zmiana dla wszystkich obywateli, podmiotów publicznych, ale też zmiana dla samej Poczty, która zmienia model biznesowy z tradycyjnego na elektroniczny" - oświadczył wiceprezes Poczty Polskiej Tomasz Janka. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśliło, że usługa w takiej formie to rozwiązanie na czas pandemii i będzie dostępna tylko do 30 września 2020 roku.