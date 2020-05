Oszczędzanie w czasach pandemii. W co inwestują Polacy?

Polacy szukają bezpieczeństwa nawet kosztem utraty siły nabywczej - wynika z analizy HRE. Zdaniem ekspertów pokazuje to dynamiczny wzrost oszczędności w bankach mimo niskiego oprocentowania. Według Narodowego Banku Polskiego w kwietniu nasze oszczędności wzrosły o 7 miliardów złotych.

Jak zwraca uwagę HRE, pod koniec kwietnia Polacy w rodzimych bankach trzymali prawie 858 miliardów złotych, przy czym w bankach dochodzi do sporych przetasowań – lokaty są zamykane, a pieniądze z nich trafiają na rachunki bieżące i oszczędnościowe.

Największy miesięczny spadek

Z lokat odpłynęło w kwietniu ponad 12 miliardów złotych, co stanowi największy miesięczny spadek od końca 1996 r., czyli od kiedy publikowane są stosowne dane. Jednak jednocześnie na rachunki wpłynęło prawie 19 miliardów – prawie tyle samo, co w rekordowym marcu 2020 r. Oznacza to, że odpływ kapitału z lokat z nawiązką uzupełniany jest poprzez wpłaty na rachunki oszczędnościowe i bieżące.